Размер пенсий по инвалидности для I группы

Для определения размера пенсии по инвалидности во внимание принимается 2 основных показателя:

  • группа инвалидности;
  • процент от размера пенсии, согласно возрасту.

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Процент выплат соответствует группе инвалидности, назначенной лицу:

  • 100% от пенсии назначенной по возрасту – получает I группа;
  • 90% – II группа;
  • 50% – III группа.

Минимальная сумма надбавки, которую может получить лицо с инвалидностью I группы – 2 300 гривны. Согласно последним данным, наименьшая сумма пенсии для этой категории 13 604,5 гривны. Для ІІ и ІІІ групп минимальные выплаты составляют 10 988,25 гривны и 7 534,8 гривны соответственно.

Особое внимание следует обратить на жертв Чернобыльской катастрофы. Для таких лиц, принадлежащих к I группе государство установило минимум – 6 840 гривен. Если речь идет о ликвидаторах из этой же категории, они должны получать не менее 13, 376 гривен.

Для расчета такой пенсии учитываются наименьшие детали, такие как обстоятельства получения инвалидности, тяжесть и физические возможности личности.

Будет ли повышение пенсий по инвалидности

Индексация пенсий происходит 2 раза в год. Последний перерасчет был произведен в марте 2023 года, поэтому пока повышения выплат не будет.

Однако некоторые пенсионеры все же получат надбавки, речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед государством. Эта категория граждан будет иметь специальные выплаты, приуроченные ко Дню Независимости Украины.

Кому дадут надбавки в августе

Традиционно надбавку ко Дню независимости Украины получат:

  • лица с инвалидностью I, II или III группы, которые приобрели этот статус из-за военных действий;
  • пострадавшие во время Революции Достоинства;
  • жертвы нацистских преследований;
  • пострадавшие во время военных действий;
  • граждане, имеющие особые заслуги перед государством;
  • члены семей погибших из-за военных действий.

Каким будет размер надбавок в 2023 году, пока неизвестно. Однако эта сумма будет гарантирована не меньше, чем в прошлом году.