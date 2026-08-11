Українці можуть отримати грошові надбавки: вони передбачені людям 65 років та старше

Літні люди, які досягли 65 років, можуть отримати доплату до пенсії. Але для отримання коштів вони повинні також відповідати й іншим умовам, які зазначені у чинному законодавстві.

Які надбавки зможуть отримати українці 65 років та старше

Зокрема, вони пенсіонери не повинні працювати, про що наголосили у Пенсійному фонді України.

Річ у тім, що ще з 2018 року, для осіб, які досягли 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється як 40% від мінімальної зарплати. Крім того, вона не може бути менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Право на перерахунок мають непрацюючі пенсіонери, які:

досягли 65 років;

отримують пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, або за вислугою років;

за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років або 30 років у жінок;

якщо розмір пенсії за віком (з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму) не перевищує 40% мінімальної зарплати.

Водночас для працюючих пенсіонерів перерахунок здійснюється тільки після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

З 1 січня мінімальна зарплата становить 8 647 гривні. А мінімальний розмір пенсії за віком для зазначеної категорії осіб – 3 458,80 гривень. Однак фактична мінімальна сума пенсійної виплати з урахуванням доплати становить 3 758 гривень.

Нагадаємо, що загальний показник прожиткового мінімуму тепер становить 3 209 гривень. Але для осіб, які втратили працездатність, він дещо більший – 2 595 гривень.

Які ще надбавки доступні пенсіонерам в Україні

Нагадаємо, що літні люди можуть отримати надбавки до Дня Незалежності. Ця виплата є одноразовою. Більшість українців отримають її автоматично.