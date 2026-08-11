Какие надбавки смогут получить украинцы в возрасте 65 лет и старше

В частности, эти пенсионеры не должны работать, потому что в Пенсионном фонде Украины подчеркнули это.

Дело в том, что еще с 2018 года для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты. Кроме того, она не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Право на перерасчет имеют неработающие пенсионеры, которые:

достигли 65 лет;

получают пенсию по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца или по выслуге лет;

имеют страховой стаж 35 лет у мужчин или 30 лет у женщин;

если размер пенсии по возрасту (с учетом доплаты до прожиточного минимума) не превышает 40% минимальной зарплаты.

В то же время для работающих пенсионеров перерасчет осуществляется только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

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С 1 января минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. А минимальный размер пенсии по возрасту для указанной категории лиц – 3 458,80 гривен. Однако фактическая минимальная сумма пенсионной выплаты с учетом доплаты составляет 3 758 гривен.

Напомним, что общий показатель прожиточного минимума теперь составляет 3 209 гривен. Но для лиц, утративших трудоспособность, он несколько выше – 2 595 гривен.

Что еще доступно пенсионерам в Украине

Напомним, что пожилые люди могут получить надбавки ко Дню Независимости. Эта выплата является единовременной. Большинство украинцев получат ее автоматически.