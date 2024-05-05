Без надбавок у травні: чому пенсіонери не отримають доплату за стаж

Деякі пенсіонери продовжують працювати попри вихід на заслужений відпочинок. За новонабутий стаж вони можуть отримати надбавку.

Чому у травні не буде надбавки за стаж

Така надбавка надається лише у випадку, якщо особа встигла набути щонайменше 24 місяці стажу. Дані беруться станом на 1 квітня 2024 року.

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Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– пояснюють у ПФУ

Тобто надбавки нададуть пенсіонерам аж у червні. Доплата за кожен рік новонабутого стажу складає 23,61 гривні. Відповідно, мінімальний розмір надбавки сягне 47,22 гривні.

Хто отримає доплату у травні

Гарантовану надбавку отримають пенсіонери старше 70 років. Доплата за віком надається за умови, що пенсія особи менша за 10 340,35 гривні.

Зараз розмір вікової надбавки такий:

особи від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка за віком нараховується автоматично, звертатись у ПФУ непотрібно.