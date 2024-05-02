Більше не потрібно чекати листоношу
Як повідомив Гендиректор компанії Сергій Коваленко, для того, аби сплатити за електроенергію, клієнтам Yasno нині не потрібно чекати листоношу. Відповідно, дізнатися суму нарахувань можна онлайн – без паперового рахунка, а сплатити за світло – без походу у відділення банку.
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За допомогою онлайн-сервісів можна у будь-який час дізнатися, скільки потрібно сплачувати за електроенергію. Сьогодні, щоб внести платіж, більше не потрібно чекати паперову платіжку, а тим паче йти у відділення банку. Кожен може обрати найбільш зручний для себе спосіб розрахунку за себе та своїх рідних,
– сказав генеральний директор.
Найзручніші способи
Таким чином, споживачі можуть скористатися одним зі зручних способів дізнатись суму оплати за світло:
- В Особистому кабінеті Yasno
Водночас там можна передавати показання лічильника, стежити за нарахуваннями та обсягами споживання, сплачувати за електроенергію без комісії.
- Через viber/telegram-бот Yasno
Він підтримує ті ж функції, що й Особистий кабінет. Достатньо приєднатися до чатбота, вказати один або декілька особових рахунків та у будь-який зручний час дізнаватись поточні нарахування та сплатити за електроенергію.
- Електронний рахунок у Viber
На сайті компанії можна вказати особовий рахунок та номер телефона, і за декілька хвилин на viber надійде сформований електронний рахунок.
- На сайті Yasno
На сайті компанії є форма для оплати за номером особового рахунка, а якщо ви його не пам’ятаєте – достатньо просто вказати адресу проживання. Після цього буде відображена сума до сплати з можливістю її миттєвої сплати.
- Через контакт-центр
Оператори Yasno повідомлять суму нарахувань за світло та проконсультують щодо історії формування платіжки.