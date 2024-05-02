Больше не нужно ждать почтальона

Как сообщил Гендиректор компании Сергей Коваленко, для того, чтобы оплатить электроэнергию, клиентам Yasno сейчас не нужно ждать почтальона. Соответственно, узнать сумму начислений можно онлайн – без бумажного счета, а оплатить свет – без похода в отделение банка.

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С помощью онлайн-сервисов можно в любое время узнать, сколько нужно платить за электроэнергию. Сегодня, чтобы внести платеж, больше не нужно ждать бумажную платежку, а тем более идти в отделение банка. Каждый может выбрать наиболее удобный для себя способ расчета за себя и своих родных,

– сказал генеральный директор.

Самые удобные способы

Таким образом, потребители могут воспользоваться одним из удобных способов узнать сумму оплаты за свет:

В Личном кабинете Yasno

В то же время там можно передавать показания счетчика, следить за начислениями и объемами потребления, платить за электроэнергию без комиссии.

Обратите внимание! В Личном кабинете счет за предыдущий месяц появляется после 10-го числа каждого месяца.

Через viber/telegram-бот Yasno

Он поддерживает те же функции, что и Личный кабинет. Достаточно присоединиться к чатботу, указать один или несколько лицевых счетов и в любое удобное время узнавать текущие начисления и оплатить электроэнергию.

Электронный счет в Viber

На сайте компании можно указать лицевой счет и номер телефона, и через несколько минут на viber поступит сформированный электронный счет.

На сайте Yasno

На сайте компании есть форма для оплаты по номеру лицевого счета, а если вы его не помните – достаточно просто указать адрес проживания. После этого будет отображена сумма к оплате с возможностью ее мгновенной оплаты.

Через контакт-центр

Операторы Yasno сообщат сумму начислений за свет и проконсультируют по истории формирования платежки.