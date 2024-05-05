Почему в мае не будет надбавки за стаж

Такая надбавка предоставляется только в случае, если лицо успело приобрести не менее 24 месяцев стажа. Данные берутся по состоянию на 1 апреля 2024 года.

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Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– объясняют в ПФУ

То есть надбавки предоставят пенсионерам аж в июне. Доплата за каждый год новоприобретенного стажа составляет 23,61 гривны. Соответственно, минимальный размер надбавки достигнет 47,22 гривны.

Кто получит доплату в мае

Гарантированную надбавку получат пенсионеры старше 70 лет. Доплата по возрасту предоставляется при условии, что пенсия лица меньше 10 340,35 гривны.

Сейчас размер возрастной надбавки такой:

лица от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту начисляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно.