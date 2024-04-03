Хто з пенсіонерів зможе отримати надбавку за віком у квітні

Пенсіонери можуть отримати надбавки до пенсії. Зокрема і допомогу за станом здоров'я, для цього особа має відповідати певним критеріям.

Кому надають виплату за віком

Надбавка за віком надається громадянам старше 70 років. Головною умовою є пенсія менша за 10 340,35 гривні.

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Розмір цієї надбавки такий:

особи від 70 до 74 років включно мають щомісячно додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка надається пенсіонерам автоматично, без особистого звернення у ПФУ. Доплата нараховується у місяць, коли особа досягає визначеного віку.

Як отримати доплату по здоров'ю

Деякі пенсіонери мають право на спеціальну надбавку. Вона надається, якщо особа:

старше 80 років;

отримує пенсію за віком;

проживає сама;

має потребу у догляді з боку сторонніх осіб через стан здоров'я.

Розмір цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність( з 1 січня 2024 року це 2 361 гривня). Тобто зараз цей показник – 944 гривні.

Для оформлення цієї надбавки пенсіонер має особисто звернутися у ПФУ. До заяви про потребу, особа має надати документальне підтвердження погіршеного стану здоров'я.