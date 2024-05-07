Які надбавки за віком доступні для пенсіонерів зараз

Пенсіонери можуть отримати надбавки до пенсії і тим самим збільшити свої виплати. Щоб отримати такі доплати, потрібно знати певні нюанси.

Хто має право на надбавку за віком

Доплату за віком отримують усі пенсіонери старше 70 років. Головною умовою є те, що пенсії осіб менші за 10 340,35 гривні.

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Така доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. Розмір надбавки за віком змінюється залежно від віку особи:

особи від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Яку ще надбавку можуть отримати пенсіонери

Надбавка за віком не додається, а лише збільшується з часом. Тобто особа у 76 років отримує додатково 456 гривень, а не 300 + 456.

Пенсіонери старше 80 років з погіршеним станом здоров'я можуть отримати надбавку до пенсії у сумі 944 гривні. Додатковими критеріями для нарахування цієї доплати є те, що особа:

проживає на самоті;

потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;

має пенсію за віком.

Ця надбавка дорівнює 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.