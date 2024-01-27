Не буде допомоги, не буде міцнішати гривня: чи надходитимуть Україні західні кошти

Все більше питань стосується того, чи вдасться Україні вчасно отримати фіндопомогу Заходу. Саме ці кошти матимуть вплив й на курс. Якщо питання не вирішиться, то на Україну чекає погіршення очікувань.

Чи буде питання про фіндопомогу розв'язане

Під час розмови з 24 Каналом економіст Ярослав Жаліло розповів, що питання щодо розблокування західної фінансової допомоги Україні найімовірніше буде розв'язане.

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У дослідженні Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки йдеться про те, що у 2023 році, а саме з серпня по жовтень, західна допомога Україні скоротилася до найнижчого показника з січня 2022 року.

Як зауважує Жаліло, якщо допомога надходитиме як треба у 2024 році, то відповідні рішення з боку України щодо економічної складової будуть прийняті. Водночас він додає, що у лютому великий вплив на валюту буде мати саме цей процес.

Ярослав Жаліло Президент Центру антикризових досліджень Якщо процес затримуватиметься, або принаймні будуть сигнали щодо цього, то це буде погіршення очікувань.

Що чекає долар

Експерт зауважує, що поки не має сумнівів, що гривня в майбутньому залишиться стабільною і, можливо, навіть зміцниться.

Поступово надходитимуть кошти експортерів, яким треба буде сплачувати податки, це традиційний такий процес за минулий рік,

– пояснює пан Ярослав.

Буде пожвавлення експорту, який зараз просів, внаслідок блокування пунктів пропуску,

Відбудеться згодом сезонне поліпшення ситуації на ринку зернових,

Підвищення цін може сприяти більшому надходженню експорту.

Така низка чинників може працювати на зміцнення гривні, підсумовує Ярослав Жаліло.