Не будет помощи, не будет крепнуть гривна: будут ли поступать Украине западные средства

Все больше вопросов касается того, удастся ли Украине вовремя получить финпомощь Запада. Именно эти средства будут иметь влияние и на курс. Если вопрос не решится, то Украину ждет ухудшение ожиданий.

Будет ли вопрос о финпомощи решен

Во время разговора с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что вопрос о разблокировании западной финансовой помощи Украине вероятнее всего

будет решен.

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В исследовании Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики говорится о том, что в 2023 году, а именно с августа по октябрь, западная помощь Украине сократилась до самого низкого показателя с января 2022 года.

Как отмечает Жалило, если помощь будет поступать как надо в 2024 году, то соответствующие решения со стороны Украины относительно экономической составляющей будут приняты. В то же время он добавляет, что в феврале большое влияние на валюту будет иметь именно этот процесс.

Ярослав Жалило Президент Центра антикризисных исследований Если процесс будет задерживаться, или по крайней мере будут сигналы об этом, то это будет ухудшение ожиданий.

Что ждет доллар

Эксперт отмечает, что пока нет сомнений, что гривна в будущем останется стабильной и, возможно, даже укрепится.

Постепенно будут поступать средства экспортеров, которым надо будет платить налоги, это традиционный такой процесс за прошлый год,

– объясняет господин Ярослав.

Будет оживление экспорта, который сейчас просел, в результате блокирования пунктов пропуска,

Состоится впоследствии сезонное улучшение ситуации на рынке зерновых,

Повышение цен может способствовать большему поступлению экспорта.

Такой ряд факторов может работать на укрепление гривны, подытоживает Ярослав Жалило.