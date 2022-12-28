Нафтовий прибуток Росії у 2023 році обвалиться вдвічі, – Мінекономіки
Джерело:Мінекономіки
Запроваджені санкції проти Росії впливають на дохід держави. Відтак, в Мінекономіки України повідомили, що наступного року прибуток Росії від експорту нафти й газу суттєво обвалиться.
Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
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За її словами, з початку четвертого кварталу чітко простежуються ознаки фінансового стресу для російської економіки. Про це свідчать значні витрати, а саме Фонд національного добробуту – це 4 – 5 мільярдів доларів щомісяця, спецподаток на "Газпром" – 20 мільярдів доларів, а також незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку.
Падіння російської економіки
Наступного року очікується, що обвал прибутку від експорту нафти та газу може статися на мінус 50%.
Для нас найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти та газу. Вважаємо, що наступного року він може статися на мінус 50% – через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти та прайс-кепи на нафту,
– каже Свириденко.
Цікаво, що у такому випадку доходи Росії впадуть нижче критичного рівня 40 мільярдів доларів за квартал. В результаті Росія матиме серйозні економічні труднощі, а це зробить важкою можливість ведення агресії проти України.
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Видобуток нафти та газу у 2023 році
За прогнозами, які опублікували Investing News Network, видобуток російського газу у 2023 році знижуватиметься. Щодо цін, то вони будуть нижчими на 7%, ніж у 2022 році.На фоні того, що видобуток газу та нафти на Росії впаде, в США він навпаки зростатиме.
Крім того, видобуток нафти у Венесуелі також зросте через дозвіл уряду США компанії Chevron відновити видобуток в країні.