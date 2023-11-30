Не санкції, а механізм податку: як зменшити доходи росіян від нафти
Санкції проти Росії запроваджені, але країна-агресорка навчилася обходити їх, а заодно наповнювати свій бюджет для війни в України. Саме тому теперішні обмеження повинні пройти певну модифікацію.
Коаліція між країнами світу
Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, запровадження вторинних санкцій для тих компаній, країни яких допомагають Росії в обході цих обмежень, буде правильним шляхом.
Читайте також Чи перегляне Захід цінову стелю на російську нафтуЗверніть увагу! У лютому 2023 року Захід ввів практично повне ембарго на російський нафтовий експорт. Була встановлена цінова стеля на рівні 60 доларів за барель нафти. Але за словами Коболєва, стеля не працює, у першу чергу це стосується доходів Росії від експорту нафти.
Як пояснив Андрій Коболєв, йдеться радше про фактичну модифікацію вторинних санкцій. Втім це вже не називається санкціями, а податковим механізмом. Крім того, США та Європа повинні впроваджувати його спільно, адже окремо це не працює.
Їм взагалі потрібна коаліція між Євросоюзом, Америкою, країнами Тихоокеанського регіону – Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. Тобто всі країни, які не через географічне розташування, а через свою приналежність до Західного світу, сповідують західні цінності. Велика Британія, Норвегія теж туди відносяться.
Як співпраця може вплинути на країну-агресорку
Як додає Коболєв, подібний механізм коаліції вплине на шанси росіян щодо обходу санкцій. Водночас варто розуміти, що обходити їх Росія все одно буде, але через Китай та Індію. А це означає, що отримувати вони будуть менше, ніж зараз.Нагадуємо, що росіяни попри санкції Заходу використовує різні способи для того, щоб уникнути їх. Відтак зараз вони пропонують на значну частку своєї нафти знижку.
- Частина грошей залишається на рахунках певних компаній-посередників за межами Росії, а згодом їх використовують для ведення війни в Україні.
- Крім того, працюють різні канали оплат, але ловити їх неефективно.
Набагато простіше накладати імпортні мита або інші податки на кінцеві продукти, які йдуть в країни Європи,
– каже Коболєв.
Таким чином придбання російських енергоносіїв за повну вартість буде недоцільним. А завдяки такому механізму стрибки цін на енергетичному ринку не будуть проблемою для бюджетів країн.