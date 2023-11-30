Не санкции, а механизм налога: как снизить доходы россиян от нефти

Санкции против России введены, но страна-агрессор научилась обходить их, а заодно наполнять свой бюджет для войны в Украине. Поэтому нынешние ограничения должны пройти определенную модификацию.

Коалиция между странами мира

Как рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, введение вторичных санкций для тех компаний, страны которых помогают России в обходе этих ограничений, будет правильным путем.

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В феврале 2023 года Запад ввел практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт. Был установлен ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель нефти. Но, по словам Коболева, потолок не работает, в первую очередь это касается доходов России от экспорта нефти.

Как пояснил Андрей Коболев, речь идет скорее о фактической модификации вторичных санкций. Впрочем, это уже не называется санкциями, а налоговым механизмом. Кроме того, США и Европа должны внедрять его совместно, поскольку отдельно это не работает.

Андрей Коболев Бывший глава НАК "Нафтогаз" Им вообще нужна коалиция между Евросоюзом, Америкой, странами Тихоокеанского региона – Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. То есть все страны, которые не из-за географического положения, а из-за своей принадлежности к Западному миру, исповедуют западные ценности. Великобритания, Норвегия тоже туда относятся.

Как сотрудничество может повлиять на страну-агрессора

Как добавляет Коболев, подобный механизм коалиции повлияет на шансы россиян по обходу санкций. В то же время следует понимать, что обходить их Россия все равно будет, но через Китай и Индию. А это значит, что получать они будут меньше, чем сейчас.

Часть денег остается на счетах определенных компаний-посредников за пределами России, а затем их используют для ведения войны в Украине.

Кроме того, работают разные каналы оплат, но ловить их неэффективно.

что россияне, несмотря на санкции Запада, используют разные способы для того, чтобы избежать их. Теперь они предлагают на значительную долю своей нефти скидку.

Гораздо проще накладывать импортные пошлины или другие налоги на конечные продукты, идущие в страны Европы,

– говорит Коболев.

Таким образом, приобретение российских энергоносителей за полную стоимость будет нецелесообразным. А благодаря такому механизму скачки цен на энергетическом рынке не будут проблемой для бюджетов стран.