Новые механизмы ограничений

Бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коблолев рассказал в интервью для 24 Канала, собираются ли страны Запада пересматривать действующие ограничения для Российского энергетического бизнеса и действительно ли они эффективны.

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Даже если страны Запада будут рассматривать снижение "ценового потолка" на российские энергопродукты, это не изменит ситуацию. Гораздо важнее является собственно механизм внедрения этих ограничений. Без этого механизма можно установить даже "нулевой потолок", однако он не подействует:

Но если Китай говорит: "Нам плевать, мы покупаем так, как мы покупаем", и аналогично Индия говорит: "Мы покупаем так, как мы покупаем", то это не работает. Часто сообщают, что Россия продает нефть со скидками. Первое: о какой скидке мы можем говорить? И второе: не выгоднее ли Китаю все-таки и той же Индии придерживаться потолка, но с практической точки зрения просто будут платить меньше?

– объясняет Коболев.

Меньшая цена — большие объемы

Россия компенсирует падение цен на свои энергопродукты объемами поставок. Таким образом страна-агрессор оказывает давление на других поставщиков нефти. В частности, через нефтепродукты, поставляемые Индией и Китаем на рынки других стран.

К теме! Данные российского бюджета свидетельствуют о том, что страна продолжает получать значительные доходы от продажи нефти, даже несмотря на западные ограничения. Поток поступлений в бюджет растет уже несколько месяцев, как в рублях, так и в долларах.

Россия также использует различные методы оплаты, что затрудняет их обнаружение. Введение пошлин или других налогов на импортные товары, которые поступают в Европу, может стать более эффективным экономическим инструментом для ограничения поставок энергии из России.

К примеру, европейцы начали компенсировать своим потребителям часть стоимости энергоносителей из-за высоких цен. Это внедренный механизм защиты, который можно усилить с помощью сборов, наложенных на товары и энергоносители, если они поставляются в Европу из России. Идея заключается в том, чтобы устанавливать импортные пошлины, собирать часть стоимости и использовать эти средства для выплаты компенсаций.