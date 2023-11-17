Бюджет стабильно растет

Данные российского бюджета свидетельствуют о том, что, несмотря на западные санкции, страна продолжает получать значительные прибыли, в том числе от продажи нефти. Поток поступлений в бюджет растет уже несколько месяцев, как в рублях, так и в долларах.

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Эти данные ставят под вопрос потребность стран Большой семерки, особенно США и Европы, предпринять более агрессивные действия, чтобы лишить страну-агрессора нефтяных поступлений.

До сих пор ключевым инструментом сдерживания этого финансирования было ограничение цены, которое не позволяло западным фирмам помогать в транспортировке российской нефти, если она стоила больше 60 долларов за баррель.

Важно! Исследование этой недели показало, что почти каждый морской груз превысил порог в прошлом месяце.

Что влияет на рост доходов

Согласно подсчетам Bloomberg на основе данных Министерства финансов, валовой доход от трех основных источников налогообложения нефтедолларов. увеличился почти вдвое с апреля по октябрь и составил свыше 13 миллиардов долларов в прошлом месяце.

Октябрьская прибыль превысила доходы любого отдельного месяца 2021 года. На эти показатели не повлияло даже вычет значительных выплат субсидий нефтеперерабатывающей промышленности страны, подскочивших к 2–3 миллиарда долларов в августе и сентябре.

Заметьте! В октябре российские нефтепереработчики не получили никаких субсидий на внутренние поставки топлива, что способствовало существенному скачку чистых нефтяных поступлений России за месяц.

Почему санкции бездействуют

Представитель Министерства финансов США заявил, что следующая фаза санкций будет направлена на увеличение расходов, которые Россия должна платить, чтобы сохранить поставки.

Но, несмотря на санкции в судоходные компании и суда, которые перевозят нефть, Россия находит выходы и наращивает теневой флот для поставок.

Любопытно! В начале полномасштабного вторжения ограничение цен на российскую нефть привело к дефициту в бюджете на 25 миллиардов долларов. Но страна-агрессор быстро устранила эти последствия, отказавшись от европейских перевозок и наращивая теневой флот.

Кроме того, резкое обесценивание рубля в последние месяцы также способствовало увеличению доходов от продажи нефти, номинированных в иностранной валюте.

Что делает Запад

Чтобы увеличить расходы России, Министерство финансов США наложило санкции на пять танкеров за превышение ценового лимита. Оно также попросило судоходные компании предоставить информацию о более сотне танкеров, перевозивших российскую нефть.

А ЕС, в свою очередь, пытается усложнить продажу танкеров, бенефициарами которых являются европейцы.

Важно! Почти 30% поставок российской нефти в октябре были связаны с разными организациями "Большой семерки". Следовательно, почти все российские морские грузы в октябре были закуплены сверх лимита.

В целом Кремль потратил миллиарды долларов на свой флот, страхование и "альтернативную экосистему для продажи нефти без участия G7".