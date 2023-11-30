Коаліція між країнами світу

Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, запровадження вторинних санкцій для тих компаній, країни яких допомагають Росії в обході цих обмежень, буде правильним шляхом.

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Зверніть увагу! У лютому 2023 року Захід ввів практично повне ембарго на російський нафтовий експорт. Була встановлена цінова стеля на рівні 60 доларів за барель нафти. Але за словами Коболєва, стеля не працює, у першу чергу це стосується доходів Росії від експорту нафти.

Як пояснив Андрій Коболєв, йдеться радше про фактичну модифікацію вторинних санкцій. Втім це вже не називається санкціями, а податковим механізмом. Крім того, США та Європа повинні впроваджувати його спільно, адже окремо це не працює.

Андрій Коболєв Колишній очільник НАК "Нафтогаз" Їм взагалі потрібна коаліція між Євросоюзом, Америкою, країнами Тихоокеанського регіону – Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. Тобто всі країни, які не через географічне розташування, а через свою приналежність до Західного світу, сповідують західні цінності. Велика Британія, Норвегія теж туди відносяться.

Як співпраця може вплинути на країну-агресорку

Як додає Коболєв, подібний механізм коаліції вплине на шанси росіян щодо обходу санкцій. Водночас варто розуміти, що обходити їх Росія все одно буде, але через Китай та Індію. А це означає, що отримувати вони будуть менше, ніж зараз.

Нагадуємо, що росіяни попри санкції Заходу використовує різні способи для того, щоб уникнути їх. Відтак зараз вони пропонують на значну частку своєї нафти знижку.

Частина грошей залишається на рахунках певних компаній-посередників за межами Росії, а згодом їх використовують для ведення війни в Україні.

Крім того, працюють різні канали оплат, але ловити їх неефективно.

Набагато простіше накладати імпортні мита або інші податки на кінцеві продукти, які йдуть в країни Європи,

– каже Коболєв.

Таким чином придбання російських енергоносіїв за повну вартість буде недоцільним. А завдяки такому механізму стрибки цін на енергетичному ринку не будуть проблемою для бюджетів країн.