Коалиция между странами мира
Как рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, введение вторичных санкций для тех компаний, страны которых помогают России в обходе этих ограничений, будет правильным путем.
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Как пояснил Андрей Коболев, речь идет скорее о фактической модификации вторичных санкций. Впрочем, это уже не называется санкциями, а налоговым механизмом. Кроме того, США и Европа должны внедрять его совместно, поскольку отдельно это не работает.
Им вообще нужна коалиция между Евросоюзом, Америкой, странами Тихоокеанского региона – Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. То есть все страны, которые не из-за географического положения, а из-за своей принадлежности к Западному миру, исповедуют западные ценности. Великобритания, Норвегия тоже туда относятся.
Как сотрудничество может повлиять на страну-агрессора
Как добавляет Коболев, подобный механизм коалиции повлияет на шансы россиян по обходу санкций. В то же время следует понимать, что обходить их Россия все равно будет, но через Китай и Индию. А это значит, что получать они будут меньше, чем сейчас.
- Часть денег остается на счетах определенных компаний-посредников за пределами России, а затем их используют для ведения войны в Украине.
- Кроме того, работают разные каналы оплат, но ловить их неэффективно.
Гораздо проще накладывать импортные пошлины или другие налоги на конечные продукты, идущие в страны Европы,
– говорит Коболев.
Таким образом, приобретение российских энергоносителей за полную стоимость будет нецелесообразным. А благодаря такому механизму скачки цен на энергетическом рынке не будут проблемой для бюджетов стран.