Індійські покупці у вересні зменшили обсяги імпорту російської нафти. Проте Москва все одно забезпечувала приблизно третину усіх поставок, попри тиск США, які прагнуть обмежити нафтові доходи Кремля.

Скільки нафти купує Індія в Росії?

За підрахунками аналітиків Kpler Ltd., російські компанії постачали до Індії у вересні 1,61 мільйона барелів на день. Це дещо менше проти 1,71 мільйона барелів у серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Порівняно з 2024 роком обсяги російської нафти до Індії зменшилися на 16% у вересні, проте це очікуваний спад постачання.

Трейдери уважно стежать за торгівлею Індії та Росії після запровадження руйнівних тарифів США проти Нью-Делі, які мають на меті скоротити закупівлі російських енергоресурсів.

Втім, Білий дім так і не увів аналогічних заходів проти ще одного великого імпортера – Китаю.

Водночас Індія намагається балансувати між Вашингтоном та Москвою. З одного боку Нью-Делі заявляє, що угоди на купівлю нафти будуть визначатися її ціною. Проте, з іншого, сигналізує, що готові більше закуповувати енергоресурсів у США в рамках торгівельних переговорів.

Російська нафта залишається центральною у нафтовому портфелі Індії, але обсяги стабілізуються на нижчому рівні. Індійські НПЗ поступово диверсифікують постачання, балансуючи економічну вигоду з енергетичною безпекою та геополітичними ризиками,

– пояснив аналітик Kpler Суміт Рітолія.

Чому Індія не відмовляється від нафти з Росії?

Російські нафтові вантажі до Індії зазвичай постачаються зі знижками, що робить їх привабливими для індійських НПЗ.

За даними Bloomberg, у вересні Москва ще більше зменшила ціни на нафту для Нью-Делі.

Вартість нафти марки Urals знизили до дисконту в 3-4 долари за барель до нафти Brent.

Разом з тим поки що удари українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі не вплинули на імпорт для Індії. Обізнані джерела повідомляють, що НПЗ Росії змогли забезпечити достатні обсяги марки Urals для поставок у листопаді.

Важливо! За останні чотири тижні загальні морські постачання сирої російської нафти досягли 16-місячного максимуму і у середньому склали 3,62 мільйона барелів на день до 28 вересня. Це стало найвищим показником від травня 2024 року.

Імпорт російської нафти до Індії: що відомо?