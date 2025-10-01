Укр Рус
Економіка Новини економіки Попри тиск США: Індія купує менше, але не відмовляється від дешевої російської нафти
1 жовтня, 12:56
4

Попри тиск США: Індія купує менше, але не відмовляється від дешевої російської нафти

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Індія зменшила імпорт російської нафти у вересні до 1,61 мільйона барелів на день, але Росія все ще постачає третину від усіх імпортів країни.
  • Російська нафта залишається вигідною для Індії через знижки, зокрема, у вересні ціни на Urals знижені до дисконту в 3-4 долари за барель до Brent.

Індійські покупці у вересні зменшили обсяги імпорту російської нафти. Проте Москва все одно забезпечувала приблизно третину усіх поставок, попри тиск США, які прагнуть обмежити нафтові доходи Кремля.

Скільки нафти купує Індія в Росії? 

За підрахунками аналітиків Kpler Ltd., російські компанії постачали до Індії у вересні 1,61 мільйона барелів на день. Це дещо менше проти 1,71 мільйона барелів у серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Санкції не зламали: індійська компанія "Роснєфті" знайшла обхідні шляхи 

Порівняно з 2024 роком обсяги російської нафти до Індії зменшилися на 16% у вересні, проте це очікуваний спад постачання. 

  • Трейдери уважно стежать за торгівлею Індії та Росії після запровадження руйнівних тарифів США проти Нью-Делі, які мають на меті скоротити закупівлі російських енергоресурсів.
  • Втім, Білий дім так і не увів аналогічних заходів проти ще одного великого імпортера  – Китаю.

Водночас Індія намагається балансувати між Вашингтоном та Москвою. З одного боку Нью-Делі заявляє, що угоди на купівлю нафти будуть визначатися її ціною. Проте, з іншого, сигналізує, що готові більше закуповувати енергоресурсів у США в рамках торгівельних переговорів. 

Російська нафта залишається центральною у нафтовому портфелі Індії, але обсяги стабілізуються на нижчому рівні. Індійські НПЗ поступово диверсифікують постачання, балансуючи економічну вигоду з енергетичною безпекою та геополітичними ризиками, 
– пояснив аналітик Kpler Суміт Рітолія.

Чому Індія не відмовляється від нафти з Росії? 

Російські нафтові вантажі до Індії зазвичай постачаються зі знижками, що робить їх привабливими для індійських НПЗ. 

  • За даними Bloomberg, у вересні Москва ще більше зменшила ціни на нафту для Нью-Делі.
    Вартість нафти марки Urals знизили до дисконту в 3-4 долари за барель до нафти Brent.
  • Ці пропозиції стосувалися партій з відвантаженням наприкінці вересня і в жовтні. 

Разом з тим поки що удари українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі не вплинули на імпорт для Індії. Обізнані джерела повідомляють, що НПЗ Росії змогли забезпечити достатні обсяги марки Urals для поставок у листопаді.

Важливо! За останні чотири тижні загальні морські постачання сирої російської нафти досягли 16-місячного максимуму і у середньому склали 3,62 мільйона барелів на день до 28 вересня. Це стало найвищим показником від травня 2024 року.

Імпорт російської нафти до Індії: що відомо? 

  • США ввели 50% мито на індійський імпорт, прагнучи таким чином чинити тиск на Нью-Делі через закупівлі російської нафти. Рішення президента Дональда Трампа набрало чинності в середу, 27 серпня, фактично подвоївши попередню ставку у 25%.

  • Втім Індія не збирається відмовлятися від нафти з Росії. Минулого місяця міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що країна продовжуватиме закупівлі російської нафти, обираючи "те, що нам підходить найбільше". 

  • Водночас Нью-Делі веде переговори з Вашингтоном і готовий значно скоротити імпорт російської нафти, але лише за умови певних поступок від адміністрації Трампа. Зокрема, Індія просить США дозволити закупівлі сирої нафти в Ірану та Венесуели, які перебувають під американськими санкціями.