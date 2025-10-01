Попри тиск США: Індія купує менше, але не відмовляється від дешевої російської нафти
- Індія зменшила імпорт російської нафти у вересні до 1,61 мільйона барелів на день, але Росія все ще постачає третину від усіх імпортів країни.
- Російська нафта залишається вигідною для Індії через знижки, зокрема, у вересні ціни на Urals знижені до дисконту в 3-4 долари за барель до Brent.
Індійські покупці у вересні зменшили обсяги імпорту російської нафти. Проте Москва все одно забезпечувала приблизно третину усіх поставок, попри тиск США, які прагнуть обмежити нафтові доходи Кремля.
Скільки нафти купує Індія в Росії?
За підрахунками аналітиків Kpler Ltd., російські компанії постачали до Індії у вересні 1,61 мільйона барелів на день. Це дещо менше проти 1,71 мільйона барелів у серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Порівняно з 2024 роком обсяги російської нафти до Індії зменшилися на 16% у вересні, проте це очікуваний спад постачання.
- Трейдери уважно стежать за торгівлею Індії та Росії після запровадження руйнівних тарифів США проти Нью-Делі, які мають на меті скоротити закупівлі російських енергоресурсів.
- Втім, Білий дім так і не увів аналогічних заходів проти ще одного великого імпортера – Китаю.
Водночас Індія намагається балансувати між Вашингтоном та Москвою. З одного боку Нью-Делі заявляє, що угоди на купівлю нафти будуть визначатися її ціною. Проте, з іншого, сигналізує, що готові більше закуповувати енергоресурсів у США в рамках торгівельних переговорів.
Російська нафта залишається центральною у нафтовому портфелі Індії, але обсяги стабілізуються на нижчому рівні. Індійські НПЗ поступово диверсифікують постачання, балансуючи економічну вигоду з енергетичною безпекою та геополітичними ризиками,
– пояснив аналітик Kpler Суміт Рітолія.
Чому Індія не відмовляється від нафти з Росії?
Російські нафтові вантажі до Індії зазвичай постачаються зі знижками, що робить їх привабливими для індійських НПЗ.
- За даними Bloomberg, у вересні Москва ще більше зменшила ціни на нафту для Нью-Делі.
Вартість нафти марки Urals знизили до дисконту в 3-4 долари за барель до нафти Brent.
- Ці пропозиції стосувалися партій з відвантаженням наприкінці вересня і в жовтні.
Разом з тим поки що удари українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі не вплинули на імпорт для Індії. Обізнані джерела повідомляють, що НПЗ Росії змогли забезпечити достатні обсяги марки Urals для поставок у листопаді.
Важливо! За останні чотири тижні загальні морські постачання сирої російської нафти досягли 16-місячного максимуму і у середньому склали 3,62 мільйона барелів на день до 28 вересня. Це стало найвищим показником від травня 2024 року.
Імпорт російської нафти до Індії: що відомо?
США ввели 50% мито на індійський імпорт, прагнучи таким чином чинити тиск на Нью-Делі через закупівлі російської нафти. Рішення президента Дональда Трампа набрало чинності в середу, 27 серпня, фактично подвоївши попередню ставку у 25%.
Втім Індія не збирається відмовлятися від нафти з Росії. Минулого місяця міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що країна продовжуватиме закупівлі російської нафти, обираючи "те, що нам підходить найбільше".
Водночас Нью-Делі веде переговори з Вашингтоном і готовий значно скоротити імпорт російської нафти, але лише за умови певних поступок від адміністрації Трампа. Зокрема, Індія просить США дозволити закупівлі сирої нафти в Ірану та Венесуели, які перебувають під американськими санкціями.