Несмотря на давление США: Индия покупает меньше, но не отказывается от дешевой российской нефти
- Индия уменьшила импорт российской нефти в сентябре до 1,61 миллиона баррелей в день, но Россия все еще поставляет треть от всех импортов страны.
- Российская нефть остается выгодной для Индии из-за скидок, в частности, в сентябре цены на Urals снижены до дисконта в 3-4 доллара за баррель к Brent.
Индийские покупатели в сентябре уменьшили объемы импорта российской нефти. Однако Москва все равно обеспечивала примерно треть всех поставок, несмотря на давление США, которые стремятся ограничить нефтяные доходы Кремля.
Сколько нефти покупает Индия у России?
По подсчетам аналитиков Kpler Ltd., российские компании поставляли в Индию в сентябре 1,61 миллиона баррелей в день. Это несколько меньше против 1,71 миллиона баррелей в августе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Санкции не сломали: индийская компания "Роснефти" нашла обходные пути
По сравнению с 2024 годом объемы российской нефти в Индию уменьшились на 16% в сентябре, однако это ожидаемый спад поставок.
- Трейдеры внимательно следят за торговлей Индии и России после введения разрушительных тарифов США против Нью-Дели, которые имеют целью сократить закупки российских энергоресурсов.
- Впрочем, Белый дом так и не ввел аналогичных мер против еще одного крупного импортера – Китая.
В то же время Индия пытается балансировать между Вашингтоном и Москвой. С одной стороны Нью-Дели заявляет, что сделки на покупку нефти будут определяться ее ценой. Однако, с другой, сигнализирует, что готовы больше закупать энергоресурсы у США в рамках торговых переговоров.
Российская нефть остается центральной в нефтяном портфеле Индии, но объемы стабилизируются на более низком уровне. Индийские НПЗ постепенно диверсифицируют поставки, балансируя экономическую выгоду с энергетической безопасностью и геополитическими рисками,
– пояснил аналитик Kpler Сумит Ритолия.
Почему Индия не отказывается от нефти из России?
Российские нефтяные грузы в Индию обычно поставляются со скидками, что делает их привлекательными для индийских НПЗ.
- По данным Bloomberg, в сентябре Москва еще больше уменьшила цены на нефть для Нью-Дели.
Стоимость нефти марки Urals снизили до дисконта в 3-4 доллара за баррель к нефти Brent.
- Эти предложения касались партий с отгрузкой в конце сентября и в октябре.
Вместе с тем пока что удары украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре не повлияли на импорт для Индии. Осведомленные источники сообщают, что НПЗ России смогли обеспечить достаточные объемы марки Urals для поставок в ноябре.
Важно! За последние четыре недели общие морские поставки сырой российской нефти достигли 16-месячного максимума и в среднем составили 3,62 миллиона баррелей в день до 28 сентября. Это стало самым высоким показателем с мая 2024 года.
Импорт российской нефти в Индию: что известно?
США ввели 50% пошлину на индийский импорт, стремясь таким образом оказать давление на Нью-Дели из-за закупок российской нефти. Решение президента Дональда Трампа вступило в силу в среду, 27 августа, фактически удвоив предыдущую ставку в 25%.
Впрочем Индия не собирается отказываться от нефти из России. В прошлом месяце министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать закупки российской нефти, выбирая "то, что нам подходит больше всего".
В то же время Нью-Дели ведет переговоры с Вашингтоном и готов значительно сократить импорт российской нефти, но только при условии определенных уступок от администрации Трампа. В частности, Индия просит США разрешить закупки сырой нефти у Ирана и Венесуэлы, которые находятся под американскими санкциями.