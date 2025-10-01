Индийские покупатели в сентябре уменьшили объемы импорта российской нефти. Однако Москва все равно обеспечивала примерно треть всех поставок, несмотря на давление США, которые стремятся ограничить нефтяные доходы Кремля.

Сколько нефти покупает Индия у России?

По подсчетам аналитиков Kpler Ltd., российские компании поставляли в Индию в сентябре 1,61 миллиона баррелей в день. Это несколько меньше против 1,71 миллиона баррелей в августе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По сравнению с 2024 годом объемы российской нефти в Индию уменьшились на 16% в сентябре, однако это ожидаемый спад поставок.

Трейдеры внимательно следят за торговлей Индии и России после введения разрушительных тарифов США против Нью-Дели, которые имеют целью сократить закупки российских энергоресурсов.

Впрочем, Белый дом так и не ввел аналогичных мер против еще одного крупного импортера – Китая.

В то же время Индия пытается балансировать между Вашингтоном и Москвой. С одной стороны Нью-Дели заявляет, что сделки на покупку нефти будут определяться ее ценой. Однако, с другой, сигнализирует, что готовы больше закупать энергоресурсы у США в рамках торговых переговоров.

Российская нефть остается центральной в нефтяном портфеле Индии, но объемы стабилизируются на более низком уровне. Индийские НПЗ постепенно диверсифицируют поставки, балансируя экономическую выгоду с энергетической безопасностью и геополитическими рисками,

– пояснил аналитик Kpler Сумит Ритолия.

Почему Индия не отказывается от нефти из России?

Российские нефтяные грузы в Индию обычно поставляются со скидками, что делает их привлекательными для индийских НПЗ.

По данным Bloomberg, в сентябре Москва еще больше уменьшила цены на нефть для Нью-Дели.

Стоимость нефти марки Urals снизили до дисконта в 3-4 доллара за баррель к нефти Brent.

Вместе с тем пока что удары украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре не повлияли на импорт для Индии. Осведомленные источники сообщают, что НПЗ России смогли обеспечить достаточные объемы марки Urals для поставок в ноябре.

Важно! За последние четыре недели общие морские поставки сырой российской нефти достигли 16-месячного максимума и в среднем составили 3,62 миллиона баррелей в день до 28 сентября. Это стало самым высоким показателем с мая 2024 года.

