"Нафтогаз" співпрацюватиме з однією із найбільших компаній Польщі
- "Нафтогаз" та польська Orlen підписали Меморандум про стратегічну співпрацю для співробітництва у видобутку та розробці родовищ, відновленні інфраструктури, та реалізації спільних проектів.
- Імпорт природного газу до України з початку 2025 року зріс до 1,12 мільярда кубічних метрів, що в 10 разів більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, через потребу у ресурсі після пошкодження інфраструктури.
"Нафтогаз" і польська Orlen підписали Меморандум про стратегічну співпрацю. Домовленість передбачає співробітництво у різних сферах.
Як співпрацюватимуть компанії
Меморандум підписали особисто керівники компаній – Сергій Корецький та Іренеуш Фонфара, який був членом наглядової ради "Укрнафти", повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Orlen – одна з найбільших компаній Польщі. Вона займається видобуванням нафти та природного газу, переробленням та продажем нафтопродуктів, виробництвом і розподілом енергії. Інвестиційна програма Orlen становить 90 мільярдів доларів до кінця 2035 року.
Вірю у виведення співпраці наших компаній на принципово якісніший рівень. Дякую польським партнерам та особисто CEO ORLEN Іренеушу Фонфарі за конструктивний діалог і щиру підтримку України,
– зазначив Корецький.
Меморандум з компанією передбачає розвиток співробітництва, зокрема:
- у сфері видобутку та розробки родовищ;
- відновлення зруйнованої інфраструктури;
- реалізації потенційних спільних проектів.
Під час зустрічі сторони також обговорили питання постачання природного газу та нафтопродуктів, а також можливості транскордонного й комерційного співробітництва.
Як через пошкодження інфраструктури Україна збільшила імпорт газу
Імпорт природного газу до України з початку 2025 року зріс до 1,12 мільярда кубічних метрів, що в 10 разів більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
У поточному році імпорт зріс через потребу у ресурсі на опалювальний сезон 2024-2025 років після пошкодження видобутку внаслідок російських атак у лютому. У лютому імпорт газу склав 512 мільйонів кубічних метрів. І це стало найвищим рівнем з вересня 2023 року.
Ба більше, Україна також розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема імпортуючи природний газ для створення резервів на наступну зиму.