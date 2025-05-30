Як співпрацюватимуть компанії

Меморандум підписали особисто керівники компаній – Сергій Корецький та Іренеуш Фонфара, який був членом наглядової ради "Укрнафти", повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Orlen – одна з найбільших компаній Польщі. Вона займається видобуванням нафти та природного газу, переробленням та продажем нафтопродуктів, виробництвом і розподілом енергії. Інвестиційна програма Orlen становить 90 мільярдів доларів до кінця 2035 року.

Вірю у виведення співпраці наших компаній на принципово якісніший рівень. Дякую польським партнерам та особисто CEO ORLEN Іренеушу Фонфарі за конструктивний діалог і щиру підтримку України,

– зазначив Корецький.

Меморандум з компанією передбачає розвиток співробітництва, зокрема:

у сфері видобутку та розробки родовищ;

відновлення зруйнованої інфраструктури;

реалізації потенційних спільних проектів.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання постачання природного газу та нафтопродуктів, а також можливості транскордонного й комерційного співробітництва.

Як через пошкодження інфраструктури Україна збільшила імпорт газу

Імпорт природного газу до України з початку 2025 року зріс до 1,12 мільярда кубічних метрів, що в 10 разів більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

У поточному році імпорт зріс через потребу у ресурсі на опалювальний сезон 2024-2025 років після пошкодження видобутку внаслідок російських атак у лютому. У лютому імпорт газу склав 512 мільйонів кубічних метрів. І це стало найвищим рівнем з вересня 2023 року.

Ба більше, Україна також розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема імпортуючи природний газ для створення резервів на наступну зиму.