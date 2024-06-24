"Нафтогаз" сплатить до держбюджету майже 14,3 мільярда гривень

Цьогоріч в бюджет України "Нафтогаз" сплатить понад 12 мільярдів гривень дивідендів. Крім того, сума податків на дивіденди складає ще додаткові 2,1 мільярда гривень.

Скільки "Нафтогаз" сплатить в держбюджет

В пресслужбі НАК "Нафтогаз" повідомляють, що за результатами 2023 року компанія сплатить до державного бюджету майже 14,3 мільярда гривень.

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Йдеться про 12,2 мільярда гривень дивідендів та ще 2,1 мільярда податку на дивіденди.

Відповідно до розпорядження Кабміну, виплату дивідендів "Нафтогаз" має провести не пізніше 30 липня 2024 року.

Як зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов, компанія стала прибутковою, що дає змогу підтримувати Україну в умовах війни.

І це попри те, що у 2023 році ми виконували всі свої зобов’язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, бюджетним і релігійним організаціям,

– наголосив Чернишов.

Відомо, що розмір дивідендів складає 95% чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед державних компаній.

Що таке дивіденди Це частина прибутку компанії, який вона виплачує акціонерам.

Скільки Україна зможе видобути газу цьогоріч

Очікується, що цього року державні газовидобувні компанії можу видобути близько 15 мільярдів кубометрів газу. Надалі видобуток буде поступово виростати. Водночас видобуток нафти має зрости до 2 мільйонів тонн за рік.

На сьогодні у підземних сховищах України зберігається понад 8 мільярдів кубометрів газу.

До речі, торік група Нафтогаз видобула 13,3 мільярда кубометрів товарного газу.