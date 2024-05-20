Видобуток газу в Україні

Голова правління Групи Олексій Чернишов розповів, що у 2024 році державні газовидобувні компанії видобудуть близько 15 мільярдів кубометрів газу.

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Олексій Чернишов Голова правління Групи "Нафтогаз" Ми збільшуємо видобуток, плануємо досягти чи наблизитись до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів так званої соціальної категорії.

Видобуток нафти має також зрости до 2 мільйонів тонн за рік. Нині у підземних сховищах зберігається понад 8 мільярдів кубометрів газу.

Зверніть увагу! До наступної зими "Нафтогаз" має докачати цей об'єм до 13 мільярдів кубометрів.

Минулого року компанія встигла видобути 13,3 мільярда кубометрів товарного газу.

Натомість ПАТ "Укрнафта" у 2023 році збільшило видобуток нафти й конденсату до 1,41 мільйона тонн, тобто на 3%, а видобуток газу – на 6%, до 1,1 мільярда кубометрів.