Добыча газа в Украине

Председатель правления Группы Алексей Чернышов рассказал, что в 2024 году государственные газодобывающие компании добывают около 15 миллиардов кубометров газа.

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Алексей Чернышов Председатель правления Группы "Нафтогаз" Мы увеличиваем добычу, планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения и всех потребителей так называемой социальной категории.

Добыча нефти должна также вырасти до 2 миллионов тонн в год. Сейчас в подземных хранилищах хранится более 8 миллиардов кубометров газа.

Обратите внимание! К следующей зиме "Нафтогаз" должен докачать этот объем до 13 миллиардов кубометров.

В прошлом году компания успела добыть 13,3 миллиарда кубометров товарного газа.

Зато ПАО "Укрнафта" в 2023 году увеличило добычу нефти и конденсата до 1,41 миллиона тонн, то есть на 3%, а добыча газа – на 6%, до 1,1 миллиарда кубометров.