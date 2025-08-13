Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду. Завдяки їй вдастся отримати 500 мільйонів євро на закупівлю газу.

Що відомо про угоду про закупівлю газу?

Угоду підписати Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За її словами, це найбільший проєкт банку в Україні – 550 мільйонів євро на закупівлю газу. Вперше такий кредит надається під гарантію Євросоюзу, без державної гарантії України.

Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими,

– повідомила Свириденко.

Чи вистачить Україні газу на наступний опалювальний сезон?

Україна готується до будь-якого перебігу подій цієї зими. Через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація залишається складною, але контрольованою.

З огляду на це темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають та відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.

На складах накопичено необхідний обсяг вугілля. Зокрема накопичення його резервів триває згідно з графіком підготовки до опалювального сезону. До наступного опалювального сезону Україні необхідно мати у своїх підземних сховищах не менше 13 мільярдів кубометрів газу.