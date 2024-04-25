Чи залишаться ціни на газ незмінними: у "Нафтогазі" дали відповідь

У "Нафтогазі" повідомили про те, якою буде ціна на газ для населення ще протягом одного року. Таким кроком компанія хоче підтримати українців у складних умовах війни.

Яким буде тариф "Нафтогазу"

Зазначається, що дію тарифного плану "Фіксований" продовжено ще щонайменше на один рік, тобто він становитиме 7,96 грн з ПДВ за кубометр газу. Такий крок компанія зробила через чинний мораторій на підняття цін на ЖКП.

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Водночас у "Нафтогазі" додали, що діють в національних інтересах. У компанії зазначали, що нині безперебійно та стабільно забезпечують газом 12,4 мільйона українських домогосподарств.

В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед,

– наголосив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Тарифи на газ в інших постачальників

Період дії тарифу – з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

Нині вартість блакитного палива інших постачальників варіюється від 7,7 до 9,9 гривні за кубічний метр. Крім того, на споживачів чекають додаткові витрати на доставку газу, які варіюються залежно від області проживання.