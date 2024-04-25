Каким будет тариф "Нафтогаза"

Отмечается, что действие тарифного плана "Фиксированный" продлено еще минимум на один год, то есть он будет составлять 7,96 грн с НДС за кубометр газа. Такой шаг компания сделала из-за действующего моратория на повышение цен на ЖКУ.

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В то же время в "Нафтогазе" добавили, что действуют в национальных интересах. В компании отмечали, что сейчас бесперебойно и стабильно обеспечивают газом 12,4 миллиона украинских домохозяйств.

В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед,

– подчеркнул глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Обратите внимание! Период действия тарифа – с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025 года включительно.

Тарифы на газ у других поставщиков

Сейчас стоимость голубого топлива других поставщиков варьируется от 7,7 до 9,9 гривеныза кубический метр. Кроме того, потребителей ждут дополнительные расходы на доставку газа, которые варьируются в зависимости от области проживания.