Угорщина та Сербія хочуть збудувати нафтопровід до 2027 року: що відомо

Угорщину та Сербію скоро з’єднає новий маршрут для поставок російської нафти. Будапешт вже називає Белград своїм ключовим енергетичним партнером.

Коли планують завершити будівництво нафтопроводу

Новий трубопровід, який постачатиме російську нафту, Угорщина та Сербія планують завершити до кінця 2027 року. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає 24 Канал із посиланням на APA.

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За словами Сіярто, проєкт включає в себе будівництво ділянки трубопроводу довжиною від 180 до 190 кілометрів лише на території Угорщини. І після його завершення нафтопровід забезпечить постачання російської нафти до Сербії й регіону.

Глава МЗС Угорщини також додав, що у Центральній Європі відбувається велика реструктуризація енергопостачання. Він наголосив на посиленні ролі Сербії у забезпеченні енергією та при цьому розкритикував Україну через те, що вона відмовилася від транзиту газу з Росії.

Важливо! Сійярто назвав саме Україну "однією з головних причин" енергетичної кризи в Європі.

Що відомо про нафтопровід між Угорщиною та Сербією

Як дізналося APA, на початку квітня сербський уряд затвердив проєкт із будівництва нафтопроводу, який має з’єднати Сербію з Угорщиною. Його довжина складе 113 кілометрів.

Частина трубопроводу у Сербії матиме річну пропускну здатність у 5,5 мільйона тонн нафти. Вона пролягатиме від міста Хоргош, біля кордону з Угорщиною, до Нового Саду, де знаходиться нафтовий термінал "Транснафти".

Загалом довжина нового нафтопроводу становитиме понад 300 кілометрів. Він з’єднуватиме місто Новий Сад у Сербії з приймальною станцією російського трубопроводу "Дружба", яка знаходиться в угорському Сазхаломбатті.

Варто знати! Угорщина та Сербія також хочуть більше співпрацювати у сфері електроенергетики, а саме збільшити пропускну здатність електромереж між країнами вдвічі.