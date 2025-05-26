Когда планируют завершить строительство нефтепровода

Новый трубопровод, который будет поставлять российскую нефть, Венгрия и Сербия планируют завершить до конца 2027 года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает 24 Канал со ссылкой на APA.

Смотрите также Европа в шаге к отказу от газа из России, но две страны против

По словам Сийярто, проект включает в себя строительство участка трубопровода длиной от 180 до 190 километров только на территории Венгрии. И после его завершения нефтепровод обеспечит поставки российской нефти в Сербию и регион.

Глава МИД Венгрии также добавил, что в Центральной Европе происходит большая реструктуризация энергоснабжения. Он отметил усиление роли Сербии в обеспечении энергией и при этом раскритиковал Украину из-за того, что она отказалась от транзита газа из России.

Важно! Сийярто назвал именно Украину "одной из главных причин" энергетического кризиса в Европе.

Что известно о нефтепроводе между Венгрией и Сербией

Как узнало APA, в начале апреля сербское правительство утвердило проект по строительству нефтепровода, который должен соединить Сербию с Венгрией. Его длина составит 113 километров.

Часть трубопровода в Сербии будет иметь годовую пропускную способность в 5,5 миллиона тонн нефти. Она будет пролегать от города Хоргош, у границы с Венгрией, до Нового Сада, где находится нефтяной терминал "Транснефти".

В целом длина нового нефтепровода составит более 300 километров. Он будет соединять город Новый Сад в Сербии с приемной станцией российского трубопровода "Дружба", которая находится в венгерском Сазхаломбатти.

Стоит знать! Венгрия и Сербия также хотят больше сотрудничать в сфере электроэнергетики, а именно увеличить пропускную способность электросетей между странами вдвое.