Чи можуть нафтові компанії Сполучених Штатів повернутися до Росії

Нафтові компанії США можуть у якусь мить повернутися до Росії. Таку заяву зробив Головний виконавчий директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв.

Чи повернуться нафтові компанії США до Росії

Він сказав, що має за мету відновити економічну співпрацю зі Сполученими Штатами, пише 24 канал з посиланням на NYT.

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Так 18 лютого стартували перемовини між США та Росією у Саудівській Аравії. Дискусія стосується закінчення війни в Україні, але може закласти основу для потенційної зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Таким чином відносини між державами можуть змінитися.

Зокрема Дмитрієв заявив, що хоче "відновити комунікацію, відновити довіру, відновити успіх".

Американські нафтові компанії мали дуже успішний бізнес у Росії. Ми вважаємо, що з часом вони повернуться, адже чому б їм відмовлятися від можливостей, які Росія їм надала для доступу до російських природних ресурсів?,

– сказав Кирило Дмитрієв.

Зауважте! Цей приклад він навів як можливість для відновлення ділових зв’язків між країнами.