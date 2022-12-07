Підозрілі мандри "Капітана Щемілкіна": як Росія обходить санкції
Джерело:Financial Times
Як свідчать дані міжнародних служб з трекінгу нафтових вантажів, Росія вдавалася до приховування своїх танкерів, декілька разів транслюючи помилкові координати.
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Підозрілі мандри "Капітана Щемілкіна"
Останніми місяцями ми бачили, як російські танкери виконують те, що виглядає як практичні рейси [для санкцій],
— сказав Самір Мадані, співзасновник і виконавчий директор TankerTrackers.com, служби, яка звітує про постачання сирої нафти.
GFW, яка відстежувала таємне судноплавство в рамках своєї роботи із захисту рибальства, виявила, як "Капітан Шемілкін", 138-метровий танкер для рафінованого палива, здійснив два рейси, використовуючи методи приховування, вперше запроваджені Венесуелою та Іраном.
AIS є відкритою системою, тому вона вразлива. Проте, ми також змогли розробити надійні рішення для виявлення маніпуляції позицією. Тож оператори суден, які вирішать зробити це, просто привернуть увагу до себе,
– cказав Бергман.
Це стратегія, яка використовується для маскування походження санкційної нафти, вдаючи, що судно було завантажено в несанкціонованому місці.
Наприклад, за даними GFW, танкер під назвою Tina 5 нещодавно передавав сигнали про те, що він забрав нафту біля Анголи наприкінці вересня та на початку жовтня. Проте неурядова організація зазначила, що в той час, коли судно стверджувало, що завантажується біля африканського узбережжя, сигнали AIS судна були вловлені супутниками та наземними антенами, що свідчить про те, що судно перетнуло Атлантику та перебувало у Венесуелі; Потім TankerTrackers.com сфотографував судно у Венесуелі.
За даними AIS, Tina 5 перевантажила свій вантаж на інше судно біля Малайзії минулого місяця і тепер знову біля західного узбережжя Африки. Однак GFW виявив, що нещодавні сигнали були прийняті супутниками значно на захід від його заявленого положення, що свідчить про те, що Tina 5 знову перетинає Атлантику до Венесуели. FT не вдалося зв'язатися з власниками судна для коментаря.