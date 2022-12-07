Подозрительные путешествия "Капитана Щемилкина": как Россия практикует спуфинг

Как свидетельствуют данные международных служб по трекингу нефтяных грузов, Россия прибегала к скрытию своих танкеров, несколько раз транслируя ошибочные координаты.

С помощью таких техник агрессор может попытаться обойти нефтяные санкции Запада.

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Подозрительные путешествия "Капитана Щемилкина"

Российский нефтяной танкер пытался скрыть свое местонахождение, используя методы нарушения санкций. Это добавляет еще больше доказательств, что связанные с Москвой операторы получили средства для обхода западных ограничений на экспорт нефти.

В последние месяцы мы видели, как российские танкеры выполняют то, что выглядит как практичные рейсы [для санкций],

— сказал Самир Мадани, соучредитель и исполнительный директор TankerTrackers.com, службы, отчитывающейся о поставках сырой нефти. GFW, которая отслеживала тайное судоходство в рамках своей работы по защите рыболовства, обнаружила, как "Капитан Шемилкин", 138-метровый танкер для рафинированного топлива, совершил два рейса, используя методы сокрытия, впервые введенные Венесуэлой и Ираном.

Судно впервые посетило морской причал близ Мальты с мая по июль, а через месяц посетило электростанцию Teknecik на Северном Кипре, согласно выводам аналитиков. В обоих случаях танкер транслировал ошибочные позиции через транспондер системы автоматической идентификации (AIS) — устройство безопасности, непрерывно транслирующее позицию судна, показывая, что оно плывет по кругу в греческих водах.

Подделка "Капитана Шемилкина" была незаметна по сравнению с другими экипажами, которые, например, посылали сигнал об отплыве в идеальных геометрических формах. Берн Бергман, аналитик данных, работающий в GFW и SkyTruth, другой экологической неправительственной организации, сказал: "Мы видим целый ряд ошибочных следов — и, в общем-то, они становятся более реалистичными".

GFW использовал спутниковые изображения Европейского космического агентства, чтобы показать, что Kapitan Schemilkin не был там, где он якобы находился. Судно такого же размера, не транслировавшее позицию, было замечено на мальтийском причале, а затем на Северном Кипре на фотографиях, сделанных Planet Labs.

Фотография от 19 августа, на которой показано судно, предположительно капитан Шемилкин / Planet Labs of Northern Cyprus

AIS является открытой системой, поэтому она уязвима. Однако мы также смогли разработать надежные решения для выявления манипуляции позицией. Так что операторы судов, которые решат сделать это, просто привлекут внимание к себе,

– сказал Бергман.

GFW также выяснил, что, когда корабль утверждал, что плывет от Греции, его сигналы иногда улавливали телекоммуникационные спутники не в той части Средиземного моря. В разные моменты путешествия "Капитан Щемилкин" также сообщал другие суда через AIS, направляющийся в Мальту и Северный Кипр.