Подозрительные путешествия "Капитана Щемилкина": как Россия практикует спуфинг
Источник:Financial Times
Как свидетельствуют данные международных служб по трекингу нефтяных грузов, Россия прибегала к скрытию своих танкеров, несколько раз транслируя ошибочные координаты.
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Подозрительные путешествия "Капитана Щемилкина"
В последние месяцы мы видели, как российские танкеры выполняют то, что выглядит как практичные рейсы [для санкций],
— сказал Самир Мадани, соучредитель и исполнительный директор TankerTrackers.com, службы, отчитывающейся о поставках сырой нефти.
GFW, которая отслеживала тайное судоходство в рамках своей работы по защите рыболовства, обнаружила, как "Капитан Шемилкин", 138-метровый танкер для рафинированного топлива, совершил два рейса, используя методы сокрытия, впервые введенные Венесуэлой и Ираном.
AIS является открытой системой, поэтому она уязвима. Однако мы также смогли разработать надежные решения для выявления манипуляции позицией. Так что операторы судов, которые решат сделать это, просто привлекут внимание к себе,
– сказал Бергман.
Это стратегия, которая используется для маскировки происхождения санкционной нефти, делая вид, что судно было загружено в несанкционированном месте.
К примеру, по данным GFW, танкер под названием Tina 5 недавно передавал сигналы о том, что он забрал нефть у Анголы в конце сентября и начале октября. Однако неправительственная организация отметила, что в то время, когда судно утверждало, что загружается у африканского побережья, сигналы AIS судна были уловлены спутниками и наземными антеннами, что свидетельствует о том, что судно пересекло Атлантику и находилось в Венесуэле; Затем TankerTrackers.com сфотографировал судно в Венесуэле.
По данным AIS, Tina 5 перегрузила свой груз на другое судно у Малайзии в прошлом месяце и теперь снова у западного побережья Африки. Однако GFW обнаружил, что недавние сигналы были приняты спутниками значительно западнее его заявленного положения, что свидетельствует о том, что Tina 5 снова пересекает Атлантику в Венесуэлу. FT не удалось связаться с владельцами судна для комментария.