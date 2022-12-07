За допомогою таких технік агресор може спробувати обійти нафтові санкції Заходу.

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Підозрілі мандри "Капітана Щемілкіна"

Російський нафтовий танкер намагався приховати своє місцезнаходження, використовуючи методи порушення санкцій. Це додає ще більше доказів того, що пов’язані з Москвою оператори отримали засоби для притуплення західних обмежень на експорт нафти.

Останніми місяцями ми бачили, як російські танкери виконують те, що виглядає як практичні рейси [для санкцій],

— сказав Самір Мадані, співзасновник і виконавчий директор TankerTrackers.com, служби, яка звітує про постачання сирої нафти. GFW, яка відстежувала таємне судноплавство в рамках своєї роботи із захисту рибальства, виявила, як "Капітан Шемілкін", 138-метровий танкер для рафінованого палива, здійснив два рейси, використовуючи методи приховування, вперше запроваджені Венесуелою та Іраном.

Судно вперше відвідало морський причал поблизу Мальти з травня по липень, а через місяць відвідало електростанцію Teknecik на Північному Кіпрі, згідно з висновками аналітиків. В обох випадках танкер транслював помилкові позиції через транспондер системи автоматичної ідентифікації (AIS) — пристрій безпеки, який безперервно транслює позицію судна, показуючи, що воно пливе по колу в грецьких водах.

Підробка "Капітана Шемілкіна" була непомітною порівняно з іншими екіпажами, які, наприклад, надсилали сигнал про відплив у ідеальних геометричних формах. Бьорн Бергман, аналітик даних, який працює у GFW і SkyTruth, іншій екологічній неурядовій організації, сказав: "Ми бачимо цілу низку помилкових слідів — і, загалом, вони стають більш реалістичними".





GFW використав супутникові зображення Європейського космічного агентства, щоб показати, що Kapitan Schemilkin не був там, де він нібито був. Судно такого ж розміру, яке не транслювало позицію, було помічено на мальтійському причалі, а потім на Північному Кіпрі на фотографіях, зроблених Planet Labs.



Фотографія від 19 серпня, на якій показано судно, яке ймовірно є Капітаном Шемілкіним / Planet Labs of Northern Cyprus

AIS є відкритою системою, тому вона вразлива. Проте, ми також змогли розробити надійні рішення для виявлення маніпуляції позицією. Тож оператори суден, які вирішать зробити це, просто привернуть увагу до себе,

– cказав Бергман.

GFW також з’ясував, що коли корабель стверджував, що пливе від Греції, його сигнали інколи вловлювали телекомунікаційні супутники не в тій частині Середземного моря. У різні моменти подорожі "Капітан Щемілкін" також повідомляв інші судна через AIS, що прямує до Мальти та Північного Кіпру.