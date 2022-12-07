Російський нафтовий танкер намагався приховати своє місцезнаходження, використовуючи методи порушення санкцій. Це додає ще більше доказів того, що пов’язані з Москвою оператори отримали засоби для притуплення західних обмежень на експорт нафти.
Останніми місяцями ми бачили, як російські танкери виконують те, що виглядає як практичні рейси [для санкцій], — сказав Самір Мадані, співзасновник і виконавчий директор TankerTrackers.com, служби, яка звітує про постачання сирої нафти.
GFW, яка відстежувала таємне судноплавство в рамках своєї роботи із захисту рибальства, виявила, як "Капітан Шемілкін", 138-метровий танкер для рафінованого палива, здійснив два рейси, використовуючи методи приховування, вперше запроваджені Венесуелою та Іраном.
Судно вперше відвідало морський причал поблизу Мальти з травня по липень, а через місяць відвідало електростанцію Teknecik на Північному Кіпрі, згідно з висновками аналітиків. В обох випадках танкер транслював помилкові позиції через транспондер системи автоматичної ідентифікації (AIS) — пристрій безпеки, який безперервно транслює позицію судна, показуючи, що воно пливе по колу в грецьких водах.
Підробка "Капітана Шемілкіна" була непомітною порівняно з іншими екіпажами, які, наприклад, надсилали сигнал про відплив у ідеальних геометричних формах. Бьорн Бергман, аналітик даних, який працює у GFW і SkyTruth, іншій екологічній неурядовій організації, сказав: "Ми бачимо цілу низку помилкових слідів — і, загалом, вони стають більш реалістичними".
GFW використав супутникові зображення Європейського космічного агентства, щоб показати, що Kapitan Schemilkin не був там, де він нібито був. Судно такого ж розміру, яке не транслювало позицію, було помічено на мальтійському причалі, а потім на Північному Кіпрі на фотографіях, зроблених Planet Labs.
Фотографія від 19 серпня, на якій показано судно, яке ймовірно є Капітаном Шемілкіним / Planet Labs of Northern Cyprus
AIS є відкритою системою, тому вона вразлива. Проте, ми також змогли розробити надійні рішення для виявлення маніпуляції позицією. Тож оператори суден, які вирішать зробити це, просто привернуть увагу до себе, – cказав Бергман.
GFW також з’ясував, що коли корабель стверджував, що пливе від Греції, його сигнали інколи вловлювали телекомунікаційні супутники не в тій частині Середземного моря. У різні моменти подорожі "Капітан Щемілкін" також повідомляв інші судна через AIS, що прямує до Мальти та Північного Кіпру.
Наприклад, за даними GFW, танкер під назвою Tina 5 нещодавно передавав сигнали про те, що він забрав нафту біля Анголи наприкінці вересня та на початку жовтня. Проте неурядова організація зазначила, що в той час, коли судно стверджувало, що завантажується біля африканського узбережжя, сигнали AIS судна були вловлені супутниками та наземними антенами, що свідчить про те, що судно перетнуло Атлантику та перебувало у Венесуелі; Потім TankerTrackers.com сфотографував судно у Венесуелі.
За даними AIS, Tina 5 перевантажила свій вантаж на інше судно біля Малайзії минулого місяця і тепер знову біля західного узбережжя Африки. Однак GFW виявив, що нещодавні сигнали були прийняті супутниками значно на захід від його заявленого положення, що свідчить про те, що Tina 5 знову перетинає Атлантику до Венесуели. FT не вдалося зв'язатися з власниками судна для коментаря.