Недоліки накопичувальної пенсії: чи варто боятися махінацій

19 листопада 2024, 14:32
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Автор: Дарія Подвишенна

Запровадження другого рівня пенсійної реформи в Україні може призвести до накопичення мільярдів гривень на пенсійних рахунках громадян. Це створить потенційні ризики для махінацій, вважають експерти.

Які недоліки накопичувальної системи

У бюджеті на 2025 рік передбачили запуск другого рівня пенсійної реформи – створення накопичувальних пенсійних рахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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За одним із законопроєктів, працівники продовжуватимуть робити соціальні відрахування. Більша частина з них спрямовуватиметься в Пенсійний фонд, а 1-3% (протягом перших трьох років запровадження) – на індивідуальні пенсійні рахунки.

Однак громадянам може не сподобатись обов'язковий характер цієї системи, адже відмовитись від неї буде неможливо.

Основні недоліки накопичувальної системи:

  • Запровадження цієї системи може бути відкладене, оскільки питання розглядалося протягом майже 25 років і, ймовірно, знову затягнеться.
  • Якщо система все ж буде впроваджена, для нинішніх пенсіонерів та тих, хто скоро виходитиме на пенсію, це не принесе значних змін. Вона здебільшого стосуватиметься молоді та "є частиною далекого майбутнього".
  • Навіть якщо система запрацює, немає гарантій, що вона буде ефективною. Зокрема, кошти на накопичувальних рахунках можуть знецінюватися через інфляцію. А ще однією загрозою є можливі махінації з боку чиновників, які можуть "побачити" мільярди гривень на рахунках і намагатись використати їх у незаконних схемах.

Які переваги накопичувальної пенсії

Кожен громадянин зможе бачити суму на своєму пенсійному рахунку і, за бажання, вносити додаткові кошти.

Заощадження на індивідуальних рахунках можна буде передавати у спадок.

Важливо! Накопичені кошти можна буде зняти до пенсії, наприклад, у разі необхідності на проведення дороговартісної операції.

Яка нині пенсійна система в Україні

Чинна пенсійна система в Україні, яка почала впроваджуватись ще з 2003 року, складається з трьох рівнів. Перший рівень – солідарна система, коли внески працюючих громадян йдуть на виплату пенсій тим, хто вже вийшов на пенсію. Третій рівень – добровільні пенсійні накопичення, коли люди самостійно відкладають гроші на спеціальних пенсійних рахунках.