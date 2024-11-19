Які недоліки накопичувальної системи
У бюджеті на 2025 рік передбачили запуск другого рівня пенсійної реформи – створення накопичувальних пенсійних рахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".
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За одним із законопроєктів, працівники продовжуватимуть робити соціальні відрахування. Більша частина з них спрямовуватиметься в Пенсійний фонд, а 1-3% (протягом перших трьох років запровадження) – на індивідуальні пенсійні рахунки.
Однак громадянам може не сподобатись обов'язковий характер цієї системи, адже відмовитись від неї буде неможливо.
Основні недоліки накопичувальної системи:
- Запровадження цієї системи може бути відкладене, оскільки питання розглядалося протягом майже 25 років і, ймовірно, знову затягнеться.
- Якщо система все ж буде впроваджена, для нинішніх пенсіонерів та тих, хто скоро виходитиме на пенсію, це не принесе значних змін. Вона здебільшого стосуватиметься молоді та "є частиною далекого майбутнього".
- Навіть якщо система запрацює, немає гарантій, що вона буде ефективною. Зокрема, кошти на накопичувальних рахунках можуть знецінюватися через інфляцію. А ще однією загрозою є можливі махінації з боку чиновників, які можуть "побачити" мільярди гривень на рахунках і намагатись використати їх у незаконних схемах.
Які переваги накопичувальної пенсії
Кожен громадянин зможе бачити суму на своєму пенсійному рахунку і, за бажання, вносити додаткові кошти.
Заощадження на індивідуальних рахунках можна буде передавати у спадок.
Важливо! Накопичені кошти можна буде зняти до пенсії, наприклад, у разі необхідності на проведення дороговартісної операції.