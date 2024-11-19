Які недоліки накопичувальної системи

У бюджеті на 2025 рік передбачили запуск другого рівня пенсійної реформи – створення накопичувальних пенсійних рахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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За одним із законопроєктів, працівники продовжуватимуть робити соціальні відрахування. Більша частина з них спрямовуватиметься в Пенсійний фонд, а 1-3% (протягом перших трьох років запровадження) – на індивідуальні пенсійні рахунки.

Однак громадянам може не сподобатись обов'язковий характер цієї системи, адже відмовитись від неї буде неможливо.

Основні недоліки накопичувальної системи:

Запровадження цієї системи може бути відкладене, оскільки питання розглядалося протягом майже 25 років і, ймовірно, знову затягнеться.

Якщо система все ж буде впроваджена, для нинішніх пенсіонерів та тих, хто скоро виходитиме на пенсію, це не принесе значних змін. Вона здебільшого стосуватиметься молоді та "є частиною далекого майбутнього".

Навіть якщо система запрацює, немає гарантій, що вона буде ефективною. Зокрема, кошти на накопичувальних рахунках можуть знецінюватися через інфляцію. А ще однією загрозою є можливі махінації з боку чиновників, які можуть "побачити" мільярди гривень на рахунках і намагатись використати їх у незаконних схемах.

Які переваги накопичувальної пенсії

Кожен громадянин зможе бачити суму на своєму пенсійному рахунку і, за бажання, вносити додаткові кошти.

Заощадження на індивідуальних рахунках можна буде передавати у спадок.

Важливо! Накопичені кошти можна буде зняти до пенсії, наприклад, у разі необхідності на проведення дороговартісної операції.