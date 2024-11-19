Какие недостатки накопительной системы

В бюджете на 2025 год предусмотрели запуск второго уровня пенсионной реформы – создание накопительных пенсионных счетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

Читайте также Бесплатные коммунальные услуги: кто из украинцев имеет право на 100% скидки

По одному из законопроектов, работники будут продолжать делать социальные отчисления. Большая часть из них будет направляться в Пенсионный фонд, а 1-3% (в течение первых трех лет введения) – на индивидуальные пенсионные счета.

Однако гражданам может не понравиться обязательный характер этой системы, ведь отказаться от нее будет невозможно.

Основные недостатки накопительной системы:

Введение этой системы может быть отложено, поскольку вопрос рассматривался в течение почти 25 лет и, вероятно, снова затянется.

Если система все же будет внедрена, для нынешних пенсионеров и тех, кто скоро будет выходить на пенсию, это не принесет значительных изменений. Она в основном будет касаться молодежи и "является частью далекого будущего".

Даже если система заработает, нет гарантий, что она будет эффективной. В частности, средства на накопительных счетах могут обесцениваться из-за инфляции. А еще одной угрозой являются возможные махинации со стороны чиновников, которые могут "увидеть" миллиарды гривен на счетах и пытаться использовать их в незаконных схемах.

Какие преимущества накопительной пенсии

Каждый гражданин сможет видеть сумму на своем пенсионном счете и, при желании, вносить дополнительные средства.

Сбережения на индивидуальных счетах можно будет передавать по наследству.

Важно! Накопленные средства можно будет снять до пенсии, например, в случае необходимости на проведение дорогостоящей операции.