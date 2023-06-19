Додаткова пенсія: хто зможе розраховувати на ще одні виплати

В Україні вже не один рік точиться дискусія, щодо необхідності введення накопичувальної пенсії. Певний період українці, можливо, отримуватимуть одразу 2 пенсії.

Українці отримуватимуть 2 пенсії одразу

Верховна Рада розглядає законопроєкт №9212 у якому запропоновано ввести накопичувальні пенсії. Якщо його приймуть, то українці до 55 років будуть сплачувати внески до накопичувального пенсійного фонду. Ще частину сплачуватиме роботодавець, а також держава.

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Якщо проєкт введуть у дію у 2023 році, тоді розмір внесків буде таким:

2023 рік – 2% від зарплати;

2024 рік – 3% від зарплати;

2025 рік – 4% від зарплати.

Ймовірно, певний період часу пенсіонери будуть отримувати одразу по 2 виплати на місяць: звичайну пенсію та накопичувальну.

Як в Україні змінилась пенсія за рік

Існує ризик, що поки українці накопичуватимуть свої кошти, вони можуть знецінитися внаслідок інфляції

В першу чергу зросла мінімальна та максимальна пенсії, оскільки вони прив'язані до прожиткового мінімуму. За рік він зріс на 159 гривень. Ситуація виглядає наступним чином:

Мінімальна пенсія – прожитковий мінімум для осіб що втратили працездатність, 2 093 гривень ;

; Максимальна – це 10 прожиткових мінімумів, 20 930 гривень.

Скільки отримують українці після індексації та перерахунку виплат

Також для українців проіндексували виплати (19,7%), а для працюючих пенсіонерів провели перерахунок, за умови, що від попереднього минуло не менше 24 місяців. Також у них мав бути напрацьований стаж до 2 років.

Як змінився розмір пенсій:

Якщо пенсія була на рівні 2 100 гривень, то підвищення склало 420 гривень.

Понад 3 000 гривень – на 600 гривень.

Пенсія 3 500 гривень – на 700 гривень.

Пенсія 4 000 гривень – на 800 гривень.

Пенсія 5 000 гривень – на 1 000 гривень.

Пенсія 7 500 гривень – на 1 500 гривень.

До слова, під час індексації розмір пенсій збільшився від 100 до 1 000 гривень – усе залежало від індивідуальної суми виплат кожної особи.