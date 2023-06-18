Хто має право на пенсію з інвалідності

Така виплата призначається в разі повної або часткової втрати працездатності. В тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, а також інвалідності з дитинства.

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При цьому, зазначили в Мінсоцполітики, не відіграє ролі, коли настала інвалідність:

у період роботи;

до влаштування на неї;

після звільнення.

Однак для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж. Залежно від віку, його тривалість має складати щонайменш від 1 до 15 років. Наприклад:

для осіб до 23 років – 1 рік;

для осіб віком від 56 до 59 років – 14 років.

Варто знати! Особа з інвалідністю, яка не має достатньої кількості страхового стажу, може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення допомоги.

Скільки платитимуть особам з інвалідністю ІІ групи

Для таких людей передбачена виплата у розмірі 90% пенсії за віком. При цьому, за словами голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса, мінімальна сума має складати:

2 100 гривень – для тих, хто не працює;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Яка мінімальна пенсія передбачена для осіб з інвалідністю різних категорій

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 19 травня цей показник, за даними Пенсійного фонду, складав 13 423,28 гривні).

Зверніть увагу! При зміні групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується із дня зміни групи інвалідності.

Яка пенсія передбачена для осіб з ІІІ групою інвалідності

Для таких українців виплата складає 50% пенсії за віком. Мінімальна сума:

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Які потрібно зібрати документи

Заяву про призначення пенсії з інвалідності.

Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.

Ідентифікаційний номер.

Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).

Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.

Відомості про зарплату.