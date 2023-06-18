Хто має право на пенсію з інвалідності
Така виплата призначається в разі повної або часткової втрати працездатності. В тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, а також інвалідності з дитинства.
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При цьому, зазначили в Мінсоцполітики, не відіграє ролі, коли настала інвалідність:
- у період роботи;
- до влаштування на неї;
- після звільнення.
Однак для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж. Залежно від віку, його тривалість має складати щонайменш від 1 до 15 років. Наприклад:
- для осіб до 23 років – 1 рік;
- для осіб віком від 56 до 59 років – 14 років.
Скільки платитимуть особам з інвалідністю ІІ групи
Для таких людей передбачена виплата у розмірі 90% пенсії за віком. При цьому, за словами голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса, мінімальна сума має складати:
- 2 100 гривень – для тих, хто не працює;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Яка мінімальна пенсія передбачена для осіб з інвалідністю різних категорій
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).
- Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.
- Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 19 травня цей показник, за даними Пенсійного фонду, складав 13 423,28 гривні).
Яка пенсія передбачена для осіб з ІІІ групою інвалідності
Для таких українців виплата складає 50% пенсії за віком. Мінімальна сума:
- 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
- Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
- Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).
Які потрібно зібрати документи
- Заяву про призначення пенсії з інвалідності.
- Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.
- Ідентифікаційний номер.
- Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).
- Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.
- Відомості про зарплату.
Як подати заяву й документиЗаява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до будь-якого управління Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання особисто або через уповноваженого представника.
Також це можна зробити онлайн. Зокрема, через:
- портал електронних послуг Пенсійного фонду;
- мобільний застосунок ПФ.