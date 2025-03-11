"Напад на суверенітет Угорщини": Сіярто відреагував на атаку по нафтопроводу в Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що атака українських військ по нафтопроводу "Дружба" зупинила постачання нафти до його країни. Він додав, що розцінює ці дії, як "напад на суверенітет Угорщини"

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Сіярто у Facebook. Дивіться також Нічний обстріл Москви був сигналом Путіну погодитися на перемир'я, – керівник ЦПД Сіярто закликає Україну не бити по об'єктах у Росії Атака БпЛА по вимірювальній станції нафтопроводу "Дружба", ймовірно, призупинив транзит нафти до Угорщини. Через це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звернувся до України, наголосивши, що удари по енергетичній інфраструктурі Росії "загрожує суверенітету" Угорщини.