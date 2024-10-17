Чи нарахують пенсію за віком, якщо частину стажу набуто в Росії

17 жовтня 2024, 11:03
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Автор: Катерина Добровольська

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На пенсії

Перед виходом на пенсію у майбутніх пенсіонерів часто виникає багато сумнівів та запитань, а подекуди й страхів: чи не залишаться вони без виплат і чи не відмовить їм у призначенні пенсії Пенсійний фонд.

Чи зарахують російський стаж

Роки роботи в Росії не зарахують, навіть якщо вони припали на радянські часи, повідомляють у "На пенсії". Оскільки Україна та Росія вийшли з пенсійної угоди, за новими правилами підтвердити російський стаж в Україні зараз практично неможливо.

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Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що українцям, які працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року, стаж не зараховується. Відповідно до закону, страховий стаж не буде зарахований у кількох випадках.

Зверніть увагу! Йдеться про періоди служби у військових чи силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, а також у судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях. Також це стосується добровільного обіймання посад у незаконних органах влади.

Як оформити пенсію, не виходячи з дому?

Для цього достатньо зареєструватися на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою електронного підпису. Дані про заробіток з 2000 року та про стаж із 2004 року вже є в системі. Щоб підтвердити стаж до 2004 року, необхідно оцифрувати трудову книжку та надіслати скановані копії через "особистий кабінет". Заяву на призначення пенсії також можна подати через додаток "Дія". 