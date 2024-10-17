Засчитают ли российский стаж

Годы работы в России не засчитают, даже если они пришлись на советские времена, сообщают в "На пенсии". Поскольку Украина и Россия вышли из пенсионного соглашения, по новым правилам подтвердить российский стаж в Украине сейчас практически невозможно.

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Ранее в Минсоцполитики сообщали, что украинцам, которые работали в Российской Федерации после 19 февраля 2014 года, стаж не засчитывается. Согласно закону, страховой стаж не будет засчитан в нескольких случаях.

Обратите внимание! Речь идет о периодах службы в военных или силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, а также в судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях. Также это касается добровольного занятия должностей в незаконных органах власти.