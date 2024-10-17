Зачем информировать ПФУ о трудоустройстве
Пенсионер должен информировать ПФУ о трудоустройстве. На это лицо имеет 10 дней с момента наступления изменений, сообщает Пенсионный фонд.
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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,
– говорится в сообщении Пенсионного фонда.
То есть, если лицо получало чрезмерные выплаты, переплату придется вернуть. Осуществляться компенсация может различными методами:
- добровольно – пенсионер сам возвращает "лишние" средства ПФУ;
- принудительно – ПФУ изымает до 20% от пенсии пока не будут компенсированы чрезмерные выплаты.
Обратите внимание! Информировать ПФУ нужно и об увольнении с работы или окончании предпринимательской деятельности. Благодаря этому пенсия лица может вырасти, в частности, в результате начисления специальных надбавок.