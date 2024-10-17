Навіщо інформувати ПФУ про працевлаштування

Пенсіонер має інформувати ПФУ про працевлаштування. На це особа має 10 днів з моменту настання змін, повідомляє Пенсійний фонд.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Тобто, якщо особа отримувала надмірні виплати, переплату доведеться повернути. Здійснюватись компенсація може різними методами:

добровільно – пенсіонер сам повертає "зайві" кошти ПФУ;

– пенсіонер сам повертає "зайві" кошти ПФУ; примусово – ПФУ вилучає до 20% від пенсії поки не буде компенсовано надмірні виплати.

Зверніть увагу! Інформувати ПФУ потрібно і про звільнення з роботи чи закінчення підприємницької діяльності. Завдяки цьому пенсія особи може зрости, зокрема, внаслідок нарахування спеціальних надбавок.