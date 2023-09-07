За неповний робочий день: чи нарахують повний стаж людині, яка працює на пів ставки

З початком війни деяких людей перевели з повної на неповну ставку на роботі. Логічним постало питання про нарахування стажу у цьому випадку.

Нарахування стажу на неповній ставці

Для ПФУ не так принципово, як особа працює. Головне, щоб українець отримував зарплату не меншу від мінімалки (6 700 гривень), аби роботодавець вносив за нього щомісячний мінімальний страховий внесок. Якщо усе збігається, тоді особі нарахують повний місяць стажу.

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Якщо зарплата менша і відповідно ЄСВ менше від мінімального страхового внеску, стаж нарахують пропорційно до сплаченої суми.

Наприклад, якщо у людини була ставка 16 тисяч гривень, але її перевели на пів ставки, тобто на 8 тисяч гривень, її ЄСВ все одно буде вищим мінімуму, тому що зарплата більша за мінімалку. А якщо сума становить, наприклад половину від мінімалки, то за два місяці працівнику нарахують один місяць стажу.

Щоб вирішити це питання, можна укласти договір із ПФУ про добровільне пенсійне страхування і вносити суму ЄСВ, якої бракує. До слова такі внески може робити будь-хто замість особи.

Чи буде враховуватися стаж, набутий за кордоном

Страховий стаж, який був набутий за межами України, буде враховуватися при нарахуванні пенсії. Аналогійно це стосується і військової служби.

Під таке оновлене законодавство підпадає близько 2 мільйони пенсіонерів. Проте враховуватиметься стаж з країн договір з якими Україна ратифікувала.

Якщо особа, починаючи з 19 лютого 2014 року, працювала в організаціях, створених на тимчасово окупованих територіях, або була частиною військ агресора – її дільність на території України вважається не законною.