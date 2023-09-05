Чи буде враховуватися стаж набутий за кордоном
У ВРУ постановили, що страховий стаж, який набувався за межами України буде враховуватися при нарахуванні пенсії. Також, згідно з новим законопроєктом, військова служба за кордоном, буде прирівнюватися до української.
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Понад 2 мільйони пенсіонерів підпадають під оновлене законодавство. Робота у країнах, які мають договір ратифікований Україною, буде врахована у повному розмірі. Те саме стосується і військової служби.
Однак, є і винятки. Якщо особа починаючи з 19 лютого 2014 року працювала у організаціях створених на тимчасово окупованих територіях, або була частиною військ агресора – її дільність на території України не вважається законною.
Хто може отримати пенсію за спрощеним механізмом
Переселенці з АР Крим можуть отримати пенсію за спрощеною схемою. Для цього їм навіть не потрібно мати паперові носії їхньої пенсійної справи.
Якщо особа проживає за кордоном, вона може отримувати пенсію на вказаний раніше рахунок. Або ж, через міжнародний переказ на місцевій пошті.