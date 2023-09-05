Чи буде враховуватися стаж набутий за кордоном

У ВРУ постановили, що страховий стаж, який набувався за межами України буде враховуватися при нарахуванні пенсії. Також, згідно з новим законопроєктом, військова служба за кордоном, буде прирівнюватися до української.

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Понад 2 мільйони пенсіонерів підпадають під оновлене законодавство. Робота у країнах, які мають договір ратифікований Україною, буде врахована у повному розмірі. Те саме стосується і військової служби.