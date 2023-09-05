Будет ли учитываться стаж приобретенный за границей
В ВРУ постановили, что приобретавшийся за пределами Украины страховой стаж будет учитываться при начислении пенсии. Также, согласно новому законопроекту, военная служба за границей будет приравниваться к украинской.
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Более 2 миллионов пенсионеров подпадают под обновленное законодательство. Работа в странах, у которых договор ратифицирован Украиной, будет учтена в полном размере. То же касается и военной службы.
Однако есть и исключения. Если лицо, начиная с 19 февраля 2014 года, работало в организациях созданных на временно оккупированных территориях, или было частью войск агрессора – его деятельность на территории Украины не считается законной.
Кто может получить пенсию по упрощенному механизму
Переселенцы из АР Крым могут получить пенсию по упрощенной схеме. Для этого им даже не нужно иметь бумажные носители их пенсионного дела.
Если человек проживает за границей, он может получать пенсию на указанный ранее счет. Или же через международный перевод на местной почте.