Будет ли учитываться стаж приобретенный за границей

В ВРУ постановили, что приобретавшийся за пределами Украины страховой стаж будет учитываться при начислении пенсии. Также, согласно новому законопроекту, военная служба за границей будет приравниваться к украинской.

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Более 2 миллионов пенсионеров подпадают под обновленное законодательство. Работа в странах, у которых договор ратифицирован Украиной, будет учтена в полном размере. То же касается и военной службы.