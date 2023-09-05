Почему снизились цены
Уровень инфляции в Украине снижается. В январе она достигала 26%, а в июле опустилась до 11%. Наиболее на такие положительные изменения повлияла стабильность в энергетическом секторе.
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Также нельзя исключать такой фактор, как снижение цены на топливо. Летом в Украине сильно выросло предложение в области продовольствия.
Меры НБУ придали устойчивость валютному рынку. Благодаря реформам вырос спрос на гривневые сбережения. Соответственно, укрепление национальной валюты и умерило рост стоимости товаров со значительной составляющей импорта. К такой продукции относятся:
- автомобили;
- одежду;
- медицинские товары;
- электроника;
- бытовая техника.
Что будет с ценами в будущем
В НБУ считают, что инфляция будет снижаться постепенно. В 2024 году этот показатель составит – 8,5%, в 2025 году – 6%.
Почему произойдет замедление инфляции в Украине:
- победы на фронте и освобождение земли от захватчиков;
- постепенное понижение общих мировых цен;
- дальнейшие меры НБУ по стабилизации валюты и увеличению привлекательности гривневых депозитов;
- инвестиции, поступающие из других стран;
- международные финансовые транши
В НБУ также прогнозируют, что после окончания войны украинцев ждет этап адаптации и регуляции тарифов.