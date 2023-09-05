Состояние мировой экономики

Мировая экономика за последние годы подвергалась значительным испытаниям. Климатические изменения, пандемия и разнообразные кризисы сильно повлияли на положение вещей. Однако восстановление экономики, несмотря на все преграды, происходит равномерно.

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По мнению главы МВФ – Кристаллины Георгиевой, больше всего на положение дел повлияла именно пандемия, передает 24 Канал. Она считает, что из всех экономик восстановилась полностью только США. Еврозона отстает на 2%. А вот в Китае ситуация еще более сложная, там потери составляют 5%. Больше всего пострадали страны с низкими доходами.

Кристалина Георгиева Глава МВФ Триллионы долларов мирового производства были утрачены по сравнению с глобальными тенденциями, которые существовали до пандемии.