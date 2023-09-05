Кто имеет самые большие зарплаты в Украине

Средняя зарплата в Киеве составляет 20 тысяч гривен, а вот разница между наибольшей и наименьшей выплатой достаточно существенная. Самые высокие суммы получают медиабайеры, специалисты по продвижению и размещению рекламы и военнослужащие – около 70 тысяч гривен. Самые низкие зарабатывают руководители кружков – 6,7 тысячи гривен.

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Второе место по величине занимает Львов, где в среднем люди получают 18 тысяч гривен. Соответственно, больше всего зарабатывают топменеджеры – 60 тысяч гривен, а меньше всего педагоги-организаторы и организаторы – почти 10 тысяч гривен.

По 17 тысяч гривен платят в среднем в следующих областях:

Днепр;

Ужгород;

Одесса.

Больше всего здесь получают топменеджеры и военные – 55 тысяч гривен, меньше уборщицы – 9 тысяч гривен.

В Сумах зафиксирована самая низкая средняя заработная плата – 12,8 тысяч гривен. Больше всего получают военные (72,5 тысячи гривен), а меньше всего уборщицы (7 тысяч гривен).

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Порядок начисления заработной платы, за неиспользованный отпуск, изменится, рассказали в Кабмине. Представитель КМУ в ВР – Тарас Мельничук объяснил, что при исчислении средней зарплаты учитываются средства, получаемые лицом в течение последних 12 месяцев

При вычислении компенсации будет действовать другой принцип. Для вычета будут использовать данные за рабочий год, в котором и должен быть отпуск.